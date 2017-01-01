Луценко обвинил Йованович во лжи в Конгрессе

Экс-посол США в Украине на слушаниях по импичменту Трампа заявила о коррупции Луценко.

Луценко заявил, что Йованович лжет и у него есть тому доказательства facebook.com/LlutsenkoYuri

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи после ее заявления в Конгрессе относительно его причастности к коррупционной деятельности. Об этом он написал в комментарии к посту сотрудника Атлантического совета Адриана Каратницкого в Facebook.

"Мари Йованович участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко. Если у нее есть доказательства его коррупции, она должна предъявить их", - сказано в нем.

В комментариях к посту Луценко заявил, что Йованович врет и у него есть доказательства этого. Другой комментатор предложил Луценко их предьявить.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Накануне в Конгрессе выступила Йованович. Она заявила, что в Украине в целенаправленной кампании против нее, принимали участие Луценко и его предшественник Виктор Шокин.

По версии Йованович, президент Владимир Зеленский говорил, что после выборов скорее всего его заменит - потому что Луценко имел репутацию коррумпированного чиновника.

В ходе выступления Йованович отрицала обвинения Луценко в том, что она якобы передала указания не преследовать некоторых людей. "Обвинения в том, что я распространяла список тех, кого нельзя преследовать, были выдумкой. Луценко, бывший генпрокурор Украины, выдвинувший это утверждение, признал, что список не существовал", - сказала экс-посол.

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