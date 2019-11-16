В Париже протестуют в годовщину "желтых жилетов"

В выходные запланировано около 200 акций протестов в связи с годовщиной возникновения движения "желтые жилеты".

В Париже задержали 33 человек в ходе акции протеста "желтых жилетов", выписано пять штрафов и досмотрено более 1,2 тысяч человек. Об этом сообщает префектура Парижа в субботу, 16 ноября.

Отметим, движение "желтые жилеты" возникло год назад и запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою годовщину.

В частности, несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком парижской кольцевой дорогой, сообщает Le Parisien.

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут. Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

Как сообщает телеканал BFM, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников манифестации "желтых жилетов" на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре.

Как отмечается, в этих двух районах на манифестацию вышли несколько сотен человек. Через какое-то время возникли стычки участников акций с полицией, в результате которых правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, с ноября 2018 года во Франции проходят протесты "желтых жилетов" – как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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