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В Турции задержаны 25 родственников аль-Багдади

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Все родственники террориста задержаны на территории Турции. Задержания прошли в Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе.
Было задержано 25 родственников
Было задержано 25 родственников
Reuters (архівне фото)
Силы безопасности Турции задержали как минимум 25 родственников ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство Anadolu.
 
Отмечается, что все задержаны на территории Турции. Задержания прошли в Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе. Генпрокуратуры страны обвиняет их в террористической деятельности.
 
Аль-Багдади был ликвидирован 26 октября американцами на территории Сирии. В России, однако, считают, что на самом деле известный лидер боевиков может продолжать скрываться.
 
Напомним, американский президент Дональд Трамп сообщил о бегстве возможного преемника главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
 
27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

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Теги: Терроризм, Турция, Дональд Трамп, задержание, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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