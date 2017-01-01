В Турции задержаны 25 родственников аль-Багдади

Все родственники террориста задержаны на территории Турции. Задержания прошли в Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе.

Силы безопасности Турции задержали как минимум 25 родственников ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что все задержаны на территории Турции. Задержания прошли в Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе. Генпрокуратуры страны обвиняет их в террористической деятельности.

Аль-Багдади был ликвидирован 26 октября американцами на территории Сирии. В России, однако, считают, что на самом деле известный лидер боевиков может продолжать скрываться.

Напомним, американский президент Дональд Трамп сообщил о бегстве возможного преемника главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил , что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

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