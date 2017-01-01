В Иране полиция открыла огонь по протестующим: есть жертвы

Стрельба полицейского из автомата по протестующим попала на видео. Известно, что среди протестующих есть жертвы.

Полиция Ирана применила автоматическое огнестрельное оружие против протестантов. Видео, на котором полицейский стреляет из автомата по толпе, опубликовал у себя в Twitter журналист Бабак Тагвей.

"Смотрите, как храбрые люди преследуют двух полицейских Исламского режима Ирана, которые использовали автомат АК-47, чтобы убить двух безоружных протестующих несколько минут назад", - прокомментировал он видео.

#BREAKING: Watch brave people chasing two police officers of #Iran's Islamic Regime who used AK-47 assault rifle to kill two unarmed protesters minutes ago.#IranProtests pic.twitter.com/rrAA7bsKAB — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 16 ноября 2019 г.

На кадрах короткого ролика видно, как полицейский стреляет из автомата в сторону толпы, после чего убегает. Видны летящие камни и преследующая полицию толпа.

В других своих публикация Бабак Тагвей рассказал о происходящем в Иране. По его словам, после повышения цен на топливо и обстрела Израиля из Сектора Газа сразу в нескольких городах Ирана начались антиправительственные протесты. Помимо прочего, их участники выступают против государственного финансирования зарубежных исламистских движений.

В настоящий момент протестующие заблокировали автомобилями несколько важных автодорог. После попыток полиции подавить протест демонстранты начали поджигать полицейские машины и бросать камни в силовиков. В стране частично отключен интернет. Протесты продолжаются второй день подряд.

Напомним, сегодня в Париже протестуют в годовщину "желтых жилетов". На выходные запланировано около 200 акций протестов.

Также сегодня сообщается о протестах в Грузии, в ходе которых пострадали люди.

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