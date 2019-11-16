Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона

Ранее задержанные уже попадали в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности по делу о покушении на президента Франции.

Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Эммануэля Макрона, передает RFI.

Задержанным предъявили обвинения в участии в "преступной террористической организации" и поместили под стражу.

Оба являются членами ультраправой группировки. По данным следствия, они подозреваются "в участии в собраниях, во время которых планировались насильственные действия, в том числе против президента Франции Эммануэля Макрона".

Ранее они уже попадали в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности в ходе расследования предполагаемого покушения на президента Франции ровно год назад.

По предварительным данным, новое покушение планировалось на 7 ноября во время визита Макрона в город Шарлевиль-Мезьер в департаменте Арденны. Тогда же по горячим следам были задержаны шесть человек, которые признались, что планировали покушение на президента.

Предотвратить покушение помогло наблюдение за 63-летним пенсионером Жан-Пьером Буйером, который находился в зоне внимания внутренней разведки после попытки покушения на Макрона в 2018 году.

Сейчас Макрон, который выиграл выборы при поддержке 66% избирателей, пользуется весьма низкой поддержкой среди французов.