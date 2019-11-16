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Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона

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Ранее задержанные уже попадали в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности по делу о покушении на президента Франции.
Задержанные являются сторонниками радикальных взглядов
Задержанные являются сторонниками радикальных взглядов
 
Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Эммануэля Макрона, передает RFI.
 
Задержанным предъявили обвинения в участии в "преступной террористической организации" и поместили под стражу.
 
Оба являются членами ультраправой группировки. По данным следствия, они подозреваются "в участии в собраниях, во время которых планировались насильственные действия, в том числе против президента Франции Эммануэля Макрона".
 
Ранее они уже попадали в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности в ходе расследования предполагаемого покушения на президента Франции ровно год назад.
 
По предварительным данным, новое покушение планировалось на 7 ноября во время визита Макрона в город Шарлевиль-Мезьер в департаменте Арденны. Тогда же по горячим следам были задержаны шесть человек, которые признались, что планировали покушение на президента.
 
Предотвратить покушение помогло наблюдение за 63-летним пенсионером Жан-Пьером Буйером, который находился в зоне внимания внутренней разведки после попытки покушения на Макрона в 2018 году.
 
Сейчас Макрон, который выиграл выборы при поддержке 66% избирателей, пользуется весьма низкой поддержкой среди французов.
 
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Теги: покушения, Франция, полиция, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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