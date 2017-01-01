Протесты в Париже: количество задержанных превысило 100 человек

Сотрудники полиции задержали по меньшей мере 113 человек на акциях протеста "желтых жилетов".



Число задержанных на протестах "желтых жилетов" в Париже составило 113 человек, передает BFM TV в субботу, 16 ноября.

На северо-западе французской столицы демонстранты установили баррикады и поджигали их. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В Бордо протестовали 1800 человек. В Монпелье на протестах задержали пять человек. В Нанте между полицией и демонстрантами произошли столкновения.

Напомним, 16 ноября в Париже проходят сразу несколько акций, которые приурочены к первой годовщине движения "желтых жилетов". Участники митингов вступают в стычки с правоохранителями, которые в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ.

С ноября 2018 года во Франции проходят протесты "желтых жилетов" – как правило, в выходные дни. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.

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