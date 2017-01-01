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Трамп проходит медобследование в преддверии выборов

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Американский лидер прибыл для медобследования в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп пройдет плановое медобследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время. Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в субботу, 16 ноября.

Данную процедуру американский лидер проходит каждый год.  

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования в госпитале имени Уолтера Рида", – сказала она.

Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

Напомним, последний раз Трамп проходил медобследование в феврале. Тогда состояние здоровья американского лидера было признано "очень хорошим".

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Теги: Трамп, Дональд Трамп, медобследование
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Источник: korrespondent.net

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