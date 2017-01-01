Трамп проходит медобследование в преддверии выборов

Американский лидер прибыл для медобследования в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.



Президент США Дональд Трамп пройдет плановое медобследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время. Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в субботу, 16 ноября.

Данную процедуру американский лидер проходит каждый год.

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования в госпитале имени Уолтера Рида", – сказала она.



Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

Напомним, последний раз Трамп проходил медобследование в феврале. Тогда состояние здоровья американского лидера было признано "очень хорошим".

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