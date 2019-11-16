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В США в результате стрельбы погибли пять человек

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В городе Сан-Диего погибли трое детей в возрасте до 10 лет, мужчина и женщина 31 и 29 лет.
В США произошла очередная стрельба
В США произошла очередная стрельба
Getty Images


Жертвами стрельбы в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния стали пять человек, в том числе трое детей, сообщает Los Angeles Times в субботу, 16 ноября.

Отмечается, что погибли трое детей в возрасте до 10 лет, мужчина и женщина 31 и 29 лет. Кроме того, с огнестрельным ранением в больницу доставлен 11-летний ребенок.

Инцидент произошел в частном доме и убитые были членами одной семьи.

Перед стрельбой соседи слышали доносившиеся из дома крики. По данным полиции, стрелявший, предположительно, был среди погибших. Ведется расследование.

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Напомним, ранее подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, в результате минимум шесть человек получили ранения. 

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Теги: США, Калифорния, стрельба, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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