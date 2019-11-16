Боливии выросло число жертв столкновений

Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти.



Не менее девяти человек погибли в результате столкновений между производителями коки, лояльными экс-президенту Боливии Эво Моралесу, и полицией в департаменте Кочабамба, сообщает

Не менее девяти человек погибли в результате столкновений между производителями коки, лояльными экс-президенту Боливии Эво Моралесу, и полицией в департаменте Кочабамба, сообщает Los Tiempos

Еще около 115 человек получили ранения, 200 задержаны.



Представитель омбудсмена в Кочабамбе Нельсон Кокс утверждает, что колонна протестующих шла мирно, пока полицейские не начали стрелять и не применили слезоточивый газ.



Полиция в свою очередь заявила, что до последнего пыталась договориться с демонстрантами и применила силу, только когда ситуация вышла из-под контроля.



Протесты в Кочабамбе проходят из-за недовольства недавно принявшим присягу временным президентом Боливии Жанин Аньес.



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