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Боливии выросло число жертв столкновений

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Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти.
Протестующие в Боливии
Протестующие в Боливии

Не менее девяти человек погибли в результате столкновений между производителями коки, лояльными экс-президенту Боливии Эво Моралесу, и полицией в департаменте Кочабамба, сообщает Los Tiempos.
 
Еще около 115 человек получили ранения, 200 задержаны.
 
Представитель омбудсмена в Кочабамбе Нельсон Кокс утверждает, что колонна протестующих шла мирно, пока полицейские не начали стрелять и не применили слезоточивый газ. 
 
Полиция в свою очередь заявила, что до последнего пыталась договориться с демонстрантами и применила силу, только когда ситуация вышла из-под контроля.
 
Протесты в Кочабамбе проходят из-за недовольства недавно принявшим присягу временным президентом Боливии Жанин Аньес.
 
Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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Теги: протесты, Боливия, жертвы, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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