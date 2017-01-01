В генконсульстве США в Мексике ввели комендантский час
В стране возросли акты насилия между представителями местных властей и мексиканских криминальных группировок.
Генеральное консульство США в мексиканском городе Наэво Ларедо ввело комендантский час из-за участившихся случаев насилия, сообщается в Twitter представительства.
Сотрудникам американского генконсульства также запрещено покидать его территорию. В представительстве введение таких мер объяснили возросшим с 15 ноября числом актов насилия между представителями местных властей и мексиканских криминальных группировок.
Дипломатам посоветовали избегать публичных мест и следить за развитием ситуации с помощью местных СМИ.
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Напомним, в начале ноября в Мексике на границе штатов Сонора и Чихуахуа произошло нападение на семью мормонов, девять человек, в том числе трое детей, погибли. Причиной нападения могли оказаться фургоны, на которых путешествовала семья, поскольку их могли принять за членов преступных группировок.
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