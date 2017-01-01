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В протестах в Боливии с начала кризиса погибли 23 человека

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С начала политического кризиса в Боливии погибли 23 человека, еще 715 человек получили ранения.
В Боливии растет число жертв протестов
В Боливии растет число жертв протестов

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека. 
 
Кроме того, 122 человека пострадали от действий полиции и вооруженных сил, говорится на станице в Twitter организации.
 
"С начала институционального и политического кризиса погибло не менее 23 человек и 715 человек получили ранения", – отмечается в сообщении.

Мог остаться великим. Пресса об изгнании Моралеса
 
Напомним, ранее на мосту, соединяющем города Кочабамба и Сакаба, произошли столкновения между сторонниками бывшего главы государства Эво Моралеса и сотрудниками полиции. Жертвами стычек стали девять человек.

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Теги: протесты, Боливия, жертвы, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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