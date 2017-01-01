В протестах в Боливии с начала кризиса погибли 23 человека

С начала политического кризиса в Боливии погибли 23 человека, еще 715 человек получили ранения.



Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.



Кроме того, 122 человека пострадали от действий полиции и вооруженных сил, говорится на станице в Twitter организации.







Мог остаться великим. Пресса об изгнании Моралеса

"С начала институционального и политического кризиса погибло не менее 23 человек и 715 человек получили ранения", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее на мосту, соединяющем города Кочабамба и Сакаба, произошли столкновения между сторонниками бывшего главы государства Эво Моралеса и сотрудниками полиции. Жертвами стычек стали девять человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet