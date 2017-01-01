Два самолета столкнулись в США

В аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись два частных самолета, никто не пострадал.



Два частных самолета столкнулись в международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас, сообщает

Два частных самолета столкнулись в международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас, сообщает Fox News

Инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. Один самолет возвращался из Нового Орлеана, а второй летел из Сан-Хосе и был вынужден совершить экстренную посадку из-за утечки топлива. Его пилот не смог удачно приземлиться на выделенную ему полосу и въехал в лайнер из Нового Орлеана.



Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.

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