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Два самолета столкнулись в США

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В аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись два частных самолета, никто не пострадал.

Два частных самолета столкнулись в международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас, сообщает Fox News.
 
Инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. Один самолет возвращался из Нового Орлеана, а второй летел из Сан-Хосе и был вынужден совершить экстренную посадку из-за утечки топлива. Его пилот не смог удачно приземлиться на выделенную ему полосу и въехал в лайнер из Нового Орлеана. 
 
Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.



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Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

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Теги: США, столкновение, видео, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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