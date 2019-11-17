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Трамп хочет от Японии $8 млрд на армию США

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Токио обязан платить два миллиарда долларов за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. Контракт истекает в 2021 году.
Трамп на американской военной базе
Трамп на американской военной базе

В Японии назвали неосуществимой просьбу Вашингтона увеличить в четыре раза плату за содержание американских военнослужащих на японской территории, пишет агентство Reuters 16 ноября.

Японская сторона также указала на то, что среди союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие. В министерстве иностранных дел Японии при этом официально не подтвердили информацию о том, что переговоры на эту тему все еще продолжаются. 

Согласно истекающему в марте 2021 года соглашению между странами, Токио обязан платить два миллиарда долларов за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. В эту цену входит функционирование американской базы на острове Окинава, а также обслуживание кораблей Седьмого флота. 

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Президент США Дональд Трамп посчитал эту сумму недостаточной и хочет, чтобы японцы выплачивали Вашингтону восемь миллиардов долларов, сообщила Foreign Policy 16 ноября.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии указали, что переговоры по новому соглашению начнутся в начале следующего года. 

В Госдепе США в свою очередь отметили, что союзникам Соединенных Штатов следует больше платить за участие в их обороне. При этом в Вашингтоне заявили о том, что позиция США по выполнению своих военных обязательств в отношении Японии остается незыблемой.

Ранее власти Японии потребовали от США прекратить учения парашютно-десантных подразделений на острове Окинава.

 

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Теги: армия и вооружение, США, Япония, Дональд Трамп, армия США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BabaYul    17.11.2019, 08:44
Оценка:  0
BabaYul
Маладэц!
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