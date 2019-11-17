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В Беларуси сегодня выбирают новый парламент

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Выборы проводятся по одномандатным избирательным округам.
Для выборов образовано 110 избирательных округов
Для выборов образовано 110 избирательных округов
belta.by

В Беларуси проходят выборы депутатов палаты представителей – нижней палаты Национального собрания седьмого созыва.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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Избирательные участки открылись по всей стране в 8.00 и будут работать до 20.00. Выборы проводятся по одномандатным избирательным округам, используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Для выборов образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных. Проголосовать смогут 6 880 605 граждан Беларуси.

Как сообщалось 15 ноября, на выборах в Беларуси не будет наблюдателей Европарламента.

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Теги: выборы, парламент, Беларусь
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Комментариев (1)
Ponadyser    17.11.2019, 11:02
Оценка:  0
Ponadyser
Жуе Биларусь!
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