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Лукашенко о сотрудничестве с Россией: "Нах***а такой союз"

Комментариев: 2
Беларусский лидер отметил, что слово "альянс" не верное и воевать против запада его стана не будет никогда.
Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией
Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией
Sputnik Беларусь

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год “подсовывают новые условия“.

Источник: комментарий Лукашенко журналистам после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, сообщает “Интерфакс-Запад“

“Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого...  Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем...   Извините, нахрена нужен тогда такой союз“, - заявил Лукашенко.

Также президент заявил, что Беларусь не создает с РФ военный альянс.

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“Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада – ред.). Никогда этого не будет“, - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой “не писать непроверенную информацию“.

Как сообщалось 17 ноября, в Беларуси сегодня выбирают новый парламент.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Россия
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Комментариев (2)
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SergioS    17.11.2019, 14:47
Оценка:  -2
SergioS
Ну да ничего, посмотрим, что он после выборов запоет.
Graddfeydd    17.11.2019, 14:38
Оценка:  +4
Graddfeydd
Бу-га-га. Видать, не судьба мoскaлям свой "тысячелетний Рейх" слепить: Украина мавзолей в гробу видела, Беларусь тоже не особо ведется, прибалты их давным давно нахрен послали, а поглощение всяких чуркистанов - это обычная Орда получается, а не "Великая Русь", о которой кремлевские клоуны мечтают.
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