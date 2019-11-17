Лукашенко о сотрудничестве с Россией: "Нах***а такой союз"
Читай также: “Наши услуги стоят недешево!“: Лукашенко упрекнул РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год “подсовывают новые условия“.
Источник: комментарий Лукашенко журналистам после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, сообщает “Интерфакс-Запад“
“Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого... Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз“, - заявил Лукашенко.
Также президент заявил, что Беларусь не создает с РФ военный альянс.
Читай также: Украину “подарили“ американцам и НАТО – Лукашенко
“Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада – ред.). Никогда этого не будет“, - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой “не писать непроверенную информацию“.
Как сообщалось 17 ноября, в Беларуси сегодня выбирают новый парламент.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram