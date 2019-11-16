Новый министр обороны Молдовы "фанат" наемников РФ на Донбассе

Гайчук уже возглавлял министерство обороны Молдовы с апреля 2001 по октябрь 2004 года.

Виктор Гайчук, который занял должность министра обороны Молдовы в сформированном 14 ноября правительстве, оказался поклонником террористических группировок на Донбассе.

Об этом сообщает LB.ua.

Нынешний глава минобороны Молдовы восхищался “духом и мужеством“ донбасских боевиков еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.

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“Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника“, - заявил тогда Гайчук.

Гайчук уже возглавлял министерство обороны Молдовы с апреля 2001 по октябрь 2004 года. По данным местных СМИ, до ухода в правительство Гайчук был советником президента Молдовы Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Он также является родственником Додона.

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Напомним, власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророссийских сил. 14 ноября в Молдове назначили новое правительство. Премьер-министром вместо проевропейского политика Майи Санду стал советник президента-социалиста Ион Кику. В целом шесть из 11 министров до кабмина работали советниками президента Додона.

Как сообщалось 12 сентября, Молдова настаивает на выводе российских “миротворцев“ из Приднестровья.

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