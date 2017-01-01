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В Грузии возобновились протесты

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Протестующие требуют принять избирательную реформу. Оппозиция начала пикетировать парламент.
В Грузии возобновились протесты
В Грузии возобновились протесты

Антиправительственные акции протеста возобновились в Грузии. Участники возмущены из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Об этом сообщает Эхо Кавказа в воскресенье, 17 ноября.

Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы Единое национальное движение и Европейская Грузия.

Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Члены оппозиционных партий и гражданские активисты пикетировали все входы в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам, передает Новости-Грузия.

"Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому что этот орган утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны", - лидер бывшей правящей партии Единое национальное движение, экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Он призвал участников митинга использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством, чтобы вернуть Грузию гражданам".

Напомним, что ранее протестующие в Тбилиси провели ночь в палатках. Участники акции протеста выступают против провала голосования в парламенте по внесению конституционных поправок о выборах.

Также сообщалось, что в Грузии после стычек с полицией есть пострадавшие. На фоне протестов в центральном офисе Грузинской мечты проходит заседание правящего большинства.

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Теги: Грузия, протесты, протест, пикет, парламент
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Источник: korrespondent.net

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