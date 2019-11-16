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Наводнение в Венеции пошло на спад

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Уровень воды после пика начал снижаться и достиг отметки в 148 см. На пике потопа уровень воды достигал 187 см.
В Венеции уровень воды после пика наводнения идет на спад
В Венеции уровень воды после пика наводнения идет на спад

В Венеции в Италии после очередного пика наводнения уровень воды перестал расти и пошел на спад. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 17 ноября.

Сообщается, что уровень воды к 13:15 по местному времени (14:15 по киевскому) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. В 13:20 (14:20) было зарегистрировано снижение до 148 см.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см. Более 80% города было затоплено.
 

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Теги: Италия, наводнение, потоп, Венеция
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Источник: korrespondent.net

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