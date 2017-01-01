Британские военные скрывали свои преступления в Ираке и Афганистане

Командиры британской армии скрывали преступления своих солдат, подделывая документы. Речь идет об убийствах, пытках и изнасилованиях.

В Британии командиры скрывали преступления своих солдат в Ираке и Афганистане

Командование армии Великобритании скрывало преступления своих военнослужащих в Ираке и Афганистане. Об этом сообщают Sunday Times и программа Panorama телекомпании ВВС со ссылкой на документы, полученные в ходе совместного расследования, в воскресенье, 17 ноября.

Данные позволили обнаружить, что британское командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными. Ответственность за преступления несли шотландские пехотинцы из батальона Black Watch.

Один из участников расследования указывает, что с каждым днем он ощущал все большее давление со стороны Министерства обороны Великобритании, которое пыталось закрыть неудобные дела и не допустить их передачи в прокуратуру или в Международный уголовный суд.

Среди преступлений - расстрел солдатом спецназа жителей Афганистана, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, однако ни рядовой, ни его командиры не понесли никакой ответственности.

Напомним, что ранее двух преступников, разыскиваемых Интерполом, задержали в Украине. Гражданина США разыскивали за разбой, грабежи и убийство. Гражданин России находился в розыске в Бельгии за торговлю наркотиками.

Также сообщалось, что в Кировоградской области военный продавал амфетамин сослуживцам. Правоохранители задержали продавца наркотиков после продажи очередной партии амфетамина сослуживцам.

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