В РФ высказались о передаче захваченных кораблей

МИД России заявляет, что никогда не отрицал возможности возвращения украинской стороне кораблей.

В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможность вернуть корабли facebook.com/navy.mil.gov.ua

Россия "никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей", захваченных в ноябре 2018 года. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

МИД РФ утверждает, что "еще в июне этого года посольство Украины было проинформировано об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей".

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию. В Москве заявили, что передадут корабли только после встречи в нормандском формате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet