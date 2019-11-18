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В РФ высказались о передаче захваченных кораблей

Комментариев: 1
МИД России заявляет, что никогда не отрицал возможности возвращения украинской стороне кораблей.
В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможность вернуть корабли
В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможность вернуть корабли
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Россия "никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей", захваченных в ноябре 2018 года. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

МИД РФ утверждает, что "еще в июне этого года посольство Украины было проинформировано об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей".

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию. В Москве заявили, что передадут корабли только после встречи в нормандском формате.

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Теги: Россия, корабль, корабли, МИД РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rikstal    18.11.2019, 00:16
Оценка:  -1
Rikstal
.... имеющихся в рамках российского законодательства возможностях.
ось тільки українськфі ЗМІ про ці "возможности" не сповіщали. Чи то не здатні знаходити потрібну інформацію, чи то чекають вказівки зверху!
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