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Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну

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Американский лидер призвал северокорейского коллегу скорее достичь договоренностей по денуклеаризации.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп призвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и заявил, что они скоро увидятся.

"Вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" – написал Трамп в Twitter.

Американский президент также отметил, что только он является тем единственным человеком, который может привести КНДР "туда, где ему надо быть".

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ыном встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

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Теги: США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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