Явка на парламентских выборах в Беларуси превысила 77%

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.



В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси по состоянию на 20.00 приняло участие 77,22% избирателей от общего числа, включенных в списки, говорится в сообщении Центризбиркома.

Голосование на парламентских выборах завершилось в 20.00.

В частности, в Брестской области проголосовали 79,34% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской - 82,09%, Гомельской - 81,38%, Гродненской - 78,69%, в Минской - 78,95%, Могилевской - 82,30%, в городе Минске - 63,26%.

В списки избирателей включено 6 млн 880 тысяч 605 человек.

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.



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