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США поддержали протесты в Иране

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Вашингтон осудил применение силы против протестующих ограничение на средства связи в Иране.
Протесты в Иране
Протесты в Иране


Власти США осуждают действия иранских сил безопасности против участников акций протеста,
сообщает пресс-служба Белого дома.

"США поддерживают иранский народ, проводящий мирные демонстрации против режима, который по идее должен защищать его интересы. Мы осуждаем применение силы и ограничение на средства связи в отношении участников акций протеста", - говорится в сообщении.

Протесты в Иране: отключена мобильная связь

Напомним, в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели двоих человек.

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Теги: США, Иран, протесты, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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