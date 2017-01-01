США поддержали протесты в Иране
Вашингтон осудил применение силы против протестующих ограничение на средства связи в Иране.
Власти США осуждают действия иранских сил безопасности против участников акций протеста,
сообщает пресс-служба Белого дома.
"США поддерживают иранский народ, проводящий мирные демонстрации против режима, который по идее должен защищать его интересы. Мы осуждаем применение силы и ограничение на средства связи в отношении участников акций протеста", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране: отключена мобильная связь
Напомним, в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели двоих человек.
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