Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп раскритиковал помощницу Пенса

Комментариев: 0
Американский лидер высказал критику в адрес помощницы вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп в Twitter высказал критику в адрес помощницы вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, назвавшей "неуместным" телефонный разговор главы государства со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
 
"Советую Дженнифер Уильямс... прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть заявление Украины... И разработать атаку на президента получше!" - написал американский лидер.

Трамп: Мне не нужна Украина для победы над Байденом
 
Напомним, помощница по внешней политике вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс заявила, что телефонный звонок между Трампом и Зеленским был "необычным и неуместным".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь