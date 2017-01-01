В ходе протестов в Афинах арестовали почти 30 человек
Беспорядки начались после протестного шествия в посольство США в связи с годовщиной восстания студентов Политехнического института.
В ходе протестов в Афинах полиция арестовала 28 человек. 20 из них подозревают в столкновениях с правоохранительными органами, восемь человек пытались пронести в дома бутылки с зажигательной смесью, сообщает AMNA.
Среди пострадавших числятся два полицейских, одна местная журналистка и 20-летняя девушка.
Отмечается, что аресты производились также в Салониках и Патрах, где произошли столкновения с полицией.
Напомним, протесты начались после мирного шествия к посольству США в связи с годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института 17 ноября 1973 года. В Афинах в этой акции приняли участи около 20 тысяч человек, а в Салониках - около 9 тысяч.
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Протесты в Иране: отключена мобильная связь
Ранее сообщалось, что антиправительственные акции протеста возобновились в Грузии. Участники возмущены из-за отклонения парламентом избирательной реформы.
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