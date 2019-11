В Австралии град размером с яйцо побил авто и дома

На северо-востоке Австралии выпал град размером с куриное яйцо, сообщает ABC.

Синоптики заранее предупредили жителей штата Квинсленд о непогоде. В прогнозе был не только град, но и гроза, а также ураганный ветер.

Из-за обрыва проводов без электричества остались почти 20 тысяч домов, а град разбил стекла автомобилей, домов и предприятий. Больше других пострадали жители района Саншайн-Кост на юге штата.

Large hail has fallen on parts on the Sunshine Coast as severe storms swept through. This was at #MooloolahValley this afternoon. pic.twitter.com/Wl6evCifX0