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В Тихом океане произошло сильное землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 располагался в 41 км к северо-западу от береговой линии острова Гуам.
У острова Гуам в Тихом океане произошло сильное землетрясение
У острова Гуам в Тихом океане произошло сильное землетрясение
Getty Images


Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 18 ноября, близ острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 41 километре к северо-западу от населенного пункта Йиго. Очаг залегал на глубине около 67 километров. 

Население острова составляет около 210 тысяч человек.

Информации о пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами пока нет.

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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Теги: Землетрясения, Тихий океан, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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