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Оппозиция не прошла в новый парламент Беларуси

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Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные итоги голосования на парламентских выборах.
В Беларуси состоялись парламентские выборы
В Беларуси состоялись парламентские выборы
АР (архивное фото)

Ни один из белорусских оппозиционных политиков не смог избраться в Палату представителей Национального собрания. Центральная избирательная комиссия утром 18 ноября обнародовала на своем сайте предварительные итоги голосования.  
 
В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения Белая Русь. 
 
Все победившие на выборах политики оппозиционерами не являются.  
 
Напомним, 17 ноября в Беларуси состоялись парламентские выборы. В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального приняли участие 77,22% избирателей.

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Теги: Выборы, Беларусь, Парламентские выборы, Власть и оппозиция
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Источник: korrespondent.net

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