Оппозиция не прошла в новый парламент Беларуси

Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные итоги голосования на парламентских выборах.



Ни один из белорусских оппозиционных политиков не смог избраться в Палату представителей Национального собрания. Центральная избирательная комиссия утром 18 ноября обнародовала на своем сайте предварительные итоги голосования.

В парламент прошли депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также представители общественного объединения Белая Русь.



Все победившие на выборах политики оппозиционерами не являются.



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