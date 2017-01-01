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Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

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В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.
Ким Чен Ын на коне на вершине горы Пэктусан
Ким Чен Ын на коне на вершине горы Пэктусан
ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны и намекнул на подготовку к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник, 18 ноября.
 
В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения. 
 
"Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне", – подчеркнул северокорейский лидер.
 
Напомним, в конце октября Северная Корея запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. На днях КНДР направила Южной Корее ультиматум.

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Теги: война, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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