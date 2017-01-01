В проливе Ла-Манш задержали 39 мигрантов

Все задержанные представились выходцами из Ирана. Их передадут сотрудникам миграционной службы.

Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш четыре лодки с 39 мигрантами, которые пытались добраться до берегов Соединенного Королевства. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на представителя министерства внутренних дел в понедельник, 18 ноября.

Отмечается, что первая лодка была задержана приблизительно в 4.40 по местному времени (6.40 по Киеву), в ней находились девять человек. В течение трех часов задержали еще три лодки. В второй было пять мигрантов, в третьей – 11 человек, в четвертой – 14.

Как отметила представитель МВД Великобритании, все задержанные представились выходцами из Ирана. По ее словам, мигранты пройдут медицинский осмотр, после чего их передадут сотрудникам миграционной службы в Дувре.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

Напомним, в сентябре в Ла-Манше задержали рекордное число мигрантов. Тогда были перехвачены четыре лодки, в которых находились 86 человек.

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