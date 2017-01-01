В Москве вспыхнул крупный пожар: Были слышны взрывы

Только чудом удалось избежать жертв и пострадавших.

На северо-западе Москвы горел склад с газовым оборудованием Twitter

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В России на северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова, дом 20, 18 ноября загорелись склады с газовым оборудованием, слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает “Говорит Москва“.

По предварительным данным, внутри взрывались кислородные и пропановые баллоны.

“По факту происходит возгорание в складском помещении на площади приблизительно 300-400 квадратных метров“, - говорится в сообщении.

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Очевидцы сообщают о чёрном дыме и сильных хлопках. На место прибыли пожарные и спасатели. По состоянию на 10:00 пожар ликвидировали. При этом точные причины возгорания пока установить не удалось. Также в сети показали яркие кадры с места событий. Масштабы пожара действительно выглядят внушительно.

Как сообщалось 8 августа, в РФ испытали реактивную установку - взрыв убил двоих, еще 15 травмированы.

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