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В России уменьшилось число "фанатов" Путина - опрос

Комментариев: 6
Опрос был проведен 24 - 30 октября 2019 года , он охватил 1616 человек.
3% россиян признались, что относятся к Путину с антипатией и отвращением
3% россиян признались, что относятся к Путину с антипатией и отвращением
EPA/UPG

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Количество граждан Российской Федерации, которые положительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, с 2017 года уменьшилась на 8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией “Левада-Центр“, передает УНН.

По состоянию на октябрь 2019 года 24% опрошенных сообщили, что относятся к Путину с симпатией. В апреле 2017 года этот показатель составлял 32%.

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Согласно новому опросу, большинство респондентов (30%) на вопрос “Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину?“ ответили, что “не могут сказать о нем ничего плохого“. Еще 8% опрошенных ответили, что относятся к Путину с восторгом.

У 15% россиян отношение к президенту “нейтральное“, 8% не могут сказать о нем “ничего хорошего“. Еще по 3% относятся к Путину с антипатией и отвращением, 1% опрошенных затруднились ответить.

Так, опрос был проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

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Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%/75%
2,0% для показателей, близких к 10%/90%
1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Как сообщалось в мае, по данным соцопроса, 40% украинцев хорошо относятся к России.

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Теги: Россия, опрос, Путин, рейтинг
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Комментариев (7)
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ВыВсеВрети    18.11.2019, 12:38
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
фанатов он же вдоль дорог закопал, да же число засекретил!...))))))))
Alcoolique    18.11.2019, 12:31
Оценка:  +6
Alcoolique
фанатов???
да кому это ублюдок полированный может нравиться???
tulchanin    18.11.2019, 12:28
Оценка:  -5
tulchanin
Плохая новость для Украины, если учитывать что рейтинг Путина резко скакнул вверх после "Крыма" и "Донбасса".
Идти на уступки и "оставлять своих" в ближайшее время Путин вряд ли будет.
Lyonya-Space    18.11.2019, 12:32
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Самоваров&Пряников, что за чушь Вы несёте?
Не опохмелились?
BROKER666    18.11.2019, 12:56
Оценка:  -1
BROKER666
рядовой александров погиб в сирии очень и очень странно а капитан ерофеев был обнаружен у себя на хате с ножом в сердце... какая хYйня своих не бросает?
BROKER666    18.11.2019, 12:28
Оценка:  +3
BROKER666
ордынский мир омолаживается, а молодёжь больше с инета новости смотрит а не киселёв-соловьёв-скабеева-ТВ... согласен с Woodbrother - путин сдох в феврале 16го... щас каганатом правят ротенберги в лице говорящего клоуна - дмитрия грачёва
Woodbrother    18.11.2019, 12:05
Оценка:  +5
Woodbrother
Просто путен умер.
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