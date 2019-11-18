В России уменьшилось число "фанатов" Путина - опрос

Опрос был проведен 24 - 30 октября 2019 года , он охватил 1616 человек.

3% россиян признались, что относятся к Путину с антипатией и отвращением EPA/UPG

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Количество граждан Российской Федерации, которые положительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, с 2017 года уменьшилась на 8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией “Левада-Центр“, передает УНН.

По состоянию на октябрь 2019 года 24% опрошенных сообщили, что относятся к Путину с симпатией. В апреле 2017 года этот показатель составлял 32%.

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Согласно новому опросу, большинство респондентов (30%) на вопрос “Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину?“ ответили, что “не могут сказать о нем ничего плохого“. Еще 8% опрошенных ответили, что относятся к Путину с восторгом.

У 15% россиян отношение к президенту “нейтральное“, 8% не могут сказать о нем “ничего хорошего“. Еще по 3% относятся к Путину с антипатией и отвращением, 1% опрошенных затруднились ответить.

Так, опрос был проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

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Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25%/75%

2,0% для показателей, близких к 10%/90%

1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Как сообщалось в мае, по данным соцопроса, 40% украинцев хорошо относятся к России.

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