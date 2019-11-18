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В ЕС утвердили решение о подписании визового договора с Беларусью

Комментариев: 3
Власти Евросоюза облегчат выдачу виз гражданам Беларуси. Соглашение подпишет уполномоченное Брюсселем лицо.
ЕС сделал шаг навстречу Минску
ЕС сделал шаг навстречу Минску
Getty Images

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Об этом свидетельствует документ, обнародованный в понедельник, 18 ноября.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об облегчении выдачи виз", – говорится в опубликованном в Официальном журнале решении.

В нем также указано, что "настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение".

Напомним, в сентябре нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

Также на прошлой неделе Лукашенко впервые за долгое время посетил страну ЕС – Австрию.

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Теги: ЕС, Беларусь, Визы, Лукашенко, Евросоюз, виза, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BROKER666    18.11.2019, 12:31
Оценка:  -1
BROKER666
я в шоци - даже бульбашам облегчают визовый режим, а каганат - на хYю сидит
Л_о_л_а    18.11.2019, 12:46
Оценка:  -1
Л_о_л_а
А что значит, ДАЖЕ БУЛЬБАШАМ? Ты , маланчик, всерьез решил что именно ты какая-то там элита? Рагуль, на себя в зеркало посмотри....и на элиту свою...одни .тупые гадицайские рожи....Вам до белорусов как до Луны, вы же папуасы по сравнению с ними.
BROKER666    18.11.2019, 13:00
Оценка:  0
BROKER666
пясда в морщинах, какое отношение имеет галиция к ОДЕССЕ?
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