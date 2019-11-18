В ЕС утвердили решение о подписании визового договора с Беларусью
Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Об этом свидетельствует документ, обнародованный в понедельник, 18 ноября.
"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об облегчении выдачи виз", – говорится в опубликованном в Официальном журнале решении.
В нем также указано, что "настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение".
Напомним, в сентябре нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.
Также на прошлой неделе Лукашенко впервые за долгое время посетил страну ЕС – Австрию.
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