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Индиец съел тонны земли и остался жив

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Мужчина начал потреблять грунт около 20 лет назад и это не повредило его здоровье.

Житель Индии на протяжении 20 лет каждый день ест землю и ничуть не пострадал от этого. О необычной "диете" рассказывает Newsflare.

Индиец по имени Нукала Котешвара Рао из индийского штата Андхра-Прадеш начал есть землю в возрасте 28 лет.

На текущий момент мужчина потребляет около килограмма почвы в день. Иногда он полностью отказывается от обычной пищи.

На такой "диете" индиец прожил уже 20 лет и утверждает, что это ничуть не повредило его здоровье.

Поедание земли называется геофагией и встречается в бедных странах таких как Габон, Камерун, Экваториальная Гвинея, Индонезия.

Ранее сообщалось, что миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына. Также Корреспондент писал о том, что американец погиб в драке за сэндвич.

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Теги: еда, курьезы, Земля, Индия, видео, мужчина, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sancho-s    18.11.2019, 11:57
Оценка:  +1
Sancho-s
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