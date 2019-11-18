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Пакистан испытал баллистическую ракету

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Ракета Шахин-1 способна нести любые типы боеголовок, включая ядерные, на расстояние до 650 километров.

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты малого радиуса действия Шахин-1. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур в понедельник, 18 ноября.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии", – говорится в сообщении.

Ракета Шахин-1 класса земля-земля способна нести любые типы боеголовок, включая ядерные, на расстояние до 650 километров.

Напомним, в августе Пакистан осуществил испытательный запуск баллистической ракеты класса земля-земля Газнави. Она способна доставлять боеголовки разных типов на расстояние до 290 километров.

Также сообщалось, что 16 ноября в Индии успешно испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия Agni II. Ее запустили на две тысячи километров.

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Теги: Пакистан, ракета, запуск, видео, ракеты, баллистическая ракета, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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