Кремль подтвердил участие Путина в нормандской встрече

Появились новые детали “нормандского формата”.

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в нормандской встрече, которая состоится 9 декабря в столице Франции Париже.

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Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Представитель Кремля заявил, что сегодня Путин проведет международный телефонный разговор, но не уточнил с кем. Он добавил, что разговор “будет во многом связан с подготовкой к “нормандскому формату“.

“Нормандский формат“ запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию, - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина отказался прогнозировать итоги саммита “нормандской четверки” в Париже. По его словам, “не стоит завышать и занижать ожидания”.

По “нормандской четверке“ я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная. Был очень большой перерыв в работе нормандского формата, - добавил он.

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Напомним, СМИ узнали повестку нормандской встречи. Путин намерен говорить об особом статусе “ЛДНР“ и его закреплении в Конституции Украины, а также об амнистии сепаратистов.

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