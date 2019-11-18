Во Франции рухнул автомобильный мост, есть жертвы

В воду упали три автомобиля – две легковушки и грузовик. По предварительным данным, вес грузовика превышала разрешенную норму.

На юге Франции в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы обрушился 155-метровый подвесной автомобильный мост через реку Тарн. Погибла 15-летняя девушка, еще несколько человек пропали без вести, сообщает Le Figaro в понедельник, 18 ноября.

Мост обрушился около восьми утра. В воду упали три автомобиля – две легковушки и грузовик. По предварительным данным, вес грузовика превышала разрешенную норму. Вес машин для проезда по мосту был ограничен 18 тоннами.

В префектуре полиции сообщили, что четырех человек удалось спасти. Среди пропавших без вести – водитель грузовика.

Около 70 пожарных и водолазы работают на месте происшествия. Над районом кружат три вертолета.

Власти пообещали провести расследование в отношении аварийности моста, отремонтированного в 2003 году. Последняя инспекция моста длиной 155 метров и шириной 5 метров была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.

Ранее на острове Тайвань произошло обрушение стального арочного моста в рыбацком порту Наньфанъао. Пострадали не менее 10 человек. Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров обвалился в тот момент, когда по нему проезжала автоцистерна.

При обрушении моста в Пакистане погибли десятки людей

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