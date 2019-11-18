В Кремле прокомментировали критику Лукашенко союза с Россией

Песков заявил, что Россия "по-прежнему последовательно" исходит из того, что взаимная выгода сохранения Союзного государства с Беларусью незыблема.

Кремль обратил внимание на эмоциональность заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о ситуации с Союзным государством России и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс в понедельник, 18 ноября.

Отвечая журналистам на соответствующий вопрос, Песков сказал: "Безусловно".

Пресс-секретарь пояснил, что президент Беларуси задавался вопросом о целесообразности Союзного государства в гипотетическом смысле, в случае, если оно не будет соответствовать интересам республики.

Песков также заявил, что Россия "по-прежнему последовательно" исходит из того, что взаимная выгода сохранения Союзного государства с Беларусью незыблема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией. Дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы, сказал белорусский лидер.

Также сообщалось, что после голосования на парламентских выборах Лукашенко объявил, что пойдет на следующий срок, но держаться "синими пальцами" за свое кресло не будет.

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