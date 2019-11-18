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Газпром направил Нафтогазу предложение по транзиту

Комментариев: 30
Обязательным условием для заключения контракта назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа, отметили в Газпроме.
Газпром готов заключить контракт с Нафтогазом на год с учетом прогнозного спроса в ЕС
Газпром готов заключить контракт с Нафтогазом на год с учетом прогнозного спроса в ЕС

Российский газовый монополист Газпром направил НАК Нафтогаз Украина официальное предложение о продлении транзитного контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Газпрома в понедельник, 18 ноября.

В российской компании уточнили, что готовы заключить контракт на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Но обязательным условием назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

"В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на Газпром штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства Нафтогаза Украины об инициировании Европейской комиссией расследования против Газпрома", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Газпроме ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину. Он указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом Путин подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.

По мнению Путина словам, Нафтогаз своими исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев раскритиковал заявления Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной. По его словам, большинство тезисов из заявления российского президента не соответствуют действительности.

А исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания не рассматривает предложение "обнулить" споры с Газпромом.

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Теги: Россия, Украина, газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Нафтогаз, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (31)
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Антибес    18.11.2019, 16:09
Оценка:  0
Антибес
Старушка Виолетта,под каким бы ты ником не срала кирпичами,ничего не изменится,хоть обосрись до смерти.Твой толстенный троллинг с подтасовкой рейтинговых оценок и с"толпой"из кучи разных ников,здесь уже палят все.Но ты старайся,старушка,старайся.Бабло ведь надо отрабатывать,а то уволят.)))))
Антибес    18.11.2019, 16:03
Оценка:  -2
Антибес
Слава"Северному потоку-2"!"Турецкому потоку"слава!Нет-транзиту газа аХрессора и Аккупанта через территорию нашей охреНэньки!Смерть-нашей ГТС!Нэзалэжнисть понад усэ!!!Урррррррряяяяяяяяяя!!!)))))
WTF2wtf    18.11.2019, 16:05
Оценка:  -2
WTF2wtf
Шизоид путинский,
ты можешь только "славить" опускание россией оккупированного Донбасса и эту конченую путинскую войну против Украины ...
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 16:10
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
хyйло папское дырявое eбло раззявило)))))))) амнистии нет, сучара, вешайся нахyй!)))))))))
VSHIVANKA    18.11.2019, 15:58
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НАШЕ ДЕЛО ПРЕДЛОЖИТЬ , ВАШЕ ДЕЛО ОТКАЗАТЬСЯ.....))))
ЭТО ДЕЛАЕТСЯ РАДИ ТОГО , ЧТО БЫ ПОТОМ НЕБЫЛО УКРОПНОГО СКУЛЕЖА.....)))
WTF2wtf    18.11.2019, 16:00
Оценка:  0
WTF2wtf
Быдло ольгинское, ты снова в юбке, транс на бюджете оккупантов?
Скачи дальше, конченое ...
Антибес    18.11.2019, 15:42
Оценка:  -3
Антибес
На правах антитроллинга:ники Broker666,SergioV,Kliss,vsg-59 и Путин_хyйло-ники одного и того же рошенобота.Комментарии с этих ников написаны будто под копирку за короткий промежуток времени.Поэтому,подобный бородатый толстый троллинг палится без особого труда.)))))
WTF2wtf    18.11.2019, 15:56
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxerogos,
тебе только нахyй,
шизоид-украинофоб из раши ...
VSHIVANKA    18.11.2019, 15:59
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СМЕНИ ПЛАСТИНКУ ДАУН.....))))
ТЫ ДРУГИЕ СЛОВА ЗНАЕШЬ ?
WTF2wtf    18.11.2019, 16:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Нахyй пшел, педрила скачущий на бюджете оккупантов.
На самом русском языке пишу, быдло тупое ...
Антибес    18.11.2019, 15:37
Оценка:  -2
Антибес
Правильное решение!Это называется"загонять скот в стойло".Нужен транзит-должны отказаться от судебных исков.Нужны иски(которые не факт что удовлетворят)-никакого транзита.Сильный всегда ставит условия.А наш скот имеет все шансы и иски просрать и без транзита остаться.)))))
BROKER666    18.11.2019, 15:41
Оценка:  +2
BROKER666
приписденная тварь, если каганат не выполнит договора по поставке газа в ЕС, то штрафы будут не только от УКРАИНЫ но и от Европы
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:43
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
че ты так обсераешься за Россию? тебя ебут ее дела?
Антибес    18.11.2019, 15:45
Оценка:  -2
Антибес
Рошенобот,смотри не обхезайся от бессильной злобы,как обычно.С введением СП-2,Европа гарантированно будет обеспечена газом.И ей это будет гораздо выгоднее,т.к.не придётся платить за транзит.Сглатывай!)))))
BROKER666    18.11.2019, 15:48
Оценка:  +2
BROKER666
хYев бес, с 1го января заканчивается договор о транзите, а сп2 до того времени не успеют запустить
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:51
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
без вас, дырявых, разрулят. сидите в жoпе дальше))))))))))))))))))))))) ))))
Антибес    18.11.2019, 15:52
Оценка:  -3
Антибес
Рошенобот,именно поэтому на наших скотов надавят не только Россия,но и Европа и контракт по транзиту будет продлён.Но от судебных исков придётся отказаться.По крайней мере пока СП-2 не начнёт работать.Тебе уже поздно начинать думать.)))))
BROKER666    18.11.2019, 15:36
Оценка:  -1
BROKER666
обхезались лишнехромосомные дауны
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:40
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
не, это дебилосрагули с нехваткой хромосом, как всегда в жoпе)))))))))))))))))
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:32
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
сосите хyй дальше, бандеросрагули, раз решили пальцы гнуть. вас по-любому раком поставят, но если вы хотите прелюдий-пожалуйста)))))))))))))) )))))))))
SergioV    18.11.2019, 15:36
Оценка:  -1
SergioV
ты такой смешной когда пытаешься выдавить из себя слова. Не твое это...
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:44
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
ты тупой, когда буквы знакомые ищешь, шоб гавном плюнуть)))))))))))))))))))))) )))))))))))))
BROKER666    18.11.2019, 15:38
Оценка:  0
BROKER666
ёпаный в рот, последнее время нагибают только твой каганат... имеет вас, ордынцы, весь мир во все дыры
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:41
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
ёбаный в жoпу, ты еще и в глаза долбишься))))))))))))) все здесь знают, что я из МАКЕЕВКИ))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))
KLISS    18.11.2019, 15:29
Оценка:  -1
KLISS
взаємна відмова від притензій на $2+12 млрд. !?
.
особливо смішить заява путлера про неможливість реверсу
навіть школяр знає
транзит є - реверс віртіальний
транзита немає - реверс реальний
що не ясно !?
vsg-59    18.11.2019, 15:17
Оценка:  0
vsg-59
Рашка в очередной раз обосралась. Сначала подают на нас исковое заявление, потом просят отказаться от аппеляции.
Russian-Troll    18.11.2019, 15:20
Оценка:  -3
Russian-Troll
У вас кроме гнилой трубы ничего не осталось. Так, кто тут обосрался?
Путин_xyйло    18.11.2019, 15:27
Оценка:  0
Путин_xyйло
Походу усрался тот кто не хочет платить и призывает "отказаться от претензий" в обмен на обещание...
KLISS    18.11.2019, 15:31
Оценка:  +1
KLISS
мабуть у газпромі не рахують
що труба гнила ;-)
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 15:30
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
обосралась галицайщина. осталась без газа, дебилосрагуль))))))))))
ВыВсеВрете    18.11.2019, 16:14
Оценка:  0
ВыВсеВрете
Касирюля как как же ты далек.
Иск на Газпром подал Урина.
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