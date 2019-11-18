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Турист оказался в коляске после купания в озере

Комментариев: 5
Мужчина провел много времени в инвалидной коляске и вероятно никогда не сможет восстановить прежнее здоровье.
Турист оказался в коляске после купания в озере
© SWNS
Фото 1/7
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
  • Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
Турист оказался в коляске после купания в озере
Спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью
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Турист искупался в африканском озере и у него “отняло ноги”.

Об этом пишет Mirror.

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Британец 32-летний Джеймс Майкл вместе с друзьями отправился путешествовать по юго-востоку Африки. Мужчины провели пять дней на озере Ньяса, в котором купались.

Когда турист вернулся в Англию, он заметил, что у него немеют ноги. Сперва он списал ощущения на езду на велосипеде. После того, как она начал испытывать трудности во время подъема по ступенькам, мужчина обратился к врачам.

Со временем спина и руки Майкла покрылись жуткой сыпью. Тогда врачи обнаружили в организме англичанина тропический червей-паразитов.

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Они, вероятно, попали в организм через половые органы и отложить там яйца. Размножение паразитов дало осложнения на позвоночник и привело к параличу ног.

После того, как возбудитель инфекции был уничтожен, Майкл провел много времени в инвалидной коляске, затем передвигался на костылях. По прогнозам врачей, вероятность туриста полностью восстановиться составляет 30%, а произойдет это не ранее чем через десять лет.

Ранее сообщалось, что американца парализовало из-за речной воды в носу. 

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Теги: Африка, озеро, туристы, фото, паразитизм, инцидент, турист
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Комментариев (6)
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Антибес    18.11.2019, 16:27
Оценка:  -6
Антибес
Ни в коем случае нельзя исключать того что в этом озере до него помылось стадо наших гастеров-бандерлогов...
xapi3mat    18.11.2019, 16:47
Оценка:  +2
xapi3mat
Неужели вашим бандерлогам мало мухосранского болота? Зачем пилить в ахрику? Брин жеж сказал - рф - это нигерия в снегах!
Антибес    18.11.2019, 17:25
Оценка:  -7
Антибес
Бот,нигде кроме нашей охреНэньки,нет больше бандерлогов.И ты это отлично знаешь.Так что даже не пытайся касаться тупее чем ты есть на самом деле.)))))
Орест_Пiхва    18.11.2019, 16:14
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Корней Чуковского читать надо. Он писал: "не ходите дети в Африку гуляь."
Орест_Пiхва    18.11.2019, 16:15
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
Этож надо, черви через писюн.
ВосставшийИзБана    18.11.2019, 16:18
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Сцать не надо где попало.
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