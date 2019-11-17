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В Китае зафиксировали третий случай заболевания чумой

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Заболевший бубонной чумой пациент лечится в больнице в графстве Хуадэ на севере Китайского автономного региона Внутренняя Монголия.
Еще 28 человек в зоне риска
Еще 28 человек в зоне риска
gettyimages.com
В Китае зарегистрирован третий случай чумы, а 28 человек оказались в карантинной зоне региона Внутренняя Монголия из-за угрозы эпидемии, сообщает Xinhua.
 
Уточняется, что заболевший бубонной чумой пациент лечится в больнице в графстве Хуадэ на севере Китайского автономного региона Внутренняя Монголия. Не исключают, что он мог заразиться чумой от кролика, которого съел сырым. 
 
12 ноября стало известно, что в китайской столице двое жителей Внутренней Монголии проходят лечение от легочной чумы. Власти заверили, что эпидемии опасаться не стоит. Теперь, после того как в том же регионе был зарегистрирован случай бубонной чумы, 28 человек, которые находились в контакте с заболевшим, оказались на карантине. О новых случаях пока не сообщается.
 
Отмечается, что в мае 2019 года во Внутренней Монголии от бубонной чумы скончалась пара, съевшая сырую печень сурка - местное "народное" лекарство.
 
Ранее на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней с вирусом африканской чумы.
 
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Теги: Китай, заболевание, инфекция, чума
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Источник: korrespondent.net

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