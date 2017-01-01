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В Москве редактор "Интерфакса" ушла в церковь и исчезла без вести

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По словам матери исчезнувшей журналистки, она была без телефона и денег.
Девушку не могут найти вторые сутки
Девушку не могут найти вторые сутки
Лайф

В Москве редактор агентства Интерфакс Маргарита Игнатова ушла в церковь 17 ноября и пропала. У девушки не было с собой ни денег, ни мобильного телефона. Об этом сообщает Лайф.

По словам матери, Маргарита нечасто посещает церковь и долго там не задерживается.

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"Когда Маргарита не вернулась домой, мать забеспокоилась и почитала переписку дочери в телефоне. Однако сообщения не пролили свет на возможное местонахождение журналистки" – говорится в сообщении.

Коллеги не знают, где может находиться Маргарита.

Напомним, ранее Совет по вопросам свободы слова рассмотрел угрозы Портнова журналистам.

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Теги: маргарита игнатова, Москва, интерфакс
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