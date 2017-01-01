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Условия для нормандской встречи созрели - Лавров

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Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали предстоящую встречу в нормандском формате.
Лавров прокомментировал готовящуюся встречу нормандской четверки
Лавров прокомментировал готовящуюся встречу нормандской четверки

Условия для проведения саммита нормандской четверки появились, и именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже. Об этом заявил в понедельник, 18 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.

"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия "созрели", - отметил Лавров.

Он также обвинил "режим Порошенко" в саботаже решений предыдущих встреч.

 "Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники "нормандского формата" уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году, и которые саботировались режимом Порошенко", - сказал он.

Напомним, сегодня Россия подтвердила свое участие в нормандской встрече.

Ранее в Кремле закон об особом статусе Донбасса назвали краеугольным и заявили, что его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР".

Позже глава МИД Украины Пристайко также заявил, что закон о статусе Донбасса нужно согласовывать с "ЛДНР".

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Теги: МИД РФ, Лавров, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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