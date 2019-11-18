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В Сирии подожгли российский военный патруль

Комментариев: 3
В Сирии курды забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику.

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter турецкого издания EHA MEDYA.

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

 
Ранее сообщалось, что в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. На севере Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. В результате бомбардировок пострадали люди.

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Теги: Сирия, нападение, Конфликт в Сирии, российские войска, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    18.11.2019, 18:50
Оценка:  -1
Антибес
Длинная очередь из огнестрельного автоматического оружия калибра 5,45 мм-7,62 мм наверняка бы утихомирила этих поджигателей.
КимЧенПых    18.11.2019, 18:02
Оценка:  +6
КимЧенПых
просто местные бедуины очень рады ватникам, вот и встречают
WTF2wtf    18.11.2019, 18:07
Оценка:  +3
WTF2wtf
Уже не первое видео нападений местных на эти патрули.
В сети местные хвастаются отломанными антеннами российских стредств РЭБ ...
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