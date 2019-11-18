В Сирии подожгли российский военный патруль

В Сирии курды забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику.

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter турецкого издания EHA MEDYA.

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

Firat’in dogusunda Ayn el Arap & Kobani b"olgesinde T"urk ve Rus askeri unsurlarinin devriyesi sirasinda, PKK'li ter"oristler T"urk ve Rus askeri araclarina tas ve molotof ile saldiri d"uzenledi.



Rus askeri araci molotoflu saldiri sonrasi zarar g"ord"u. pic.twitter.com/dQRiG8lF0D — EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами . На севере Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. В результате бомбардировок пострадали люди.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet