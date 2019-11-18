В Сирии подожгли российский военный патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter турецкого издания EHA MEDYA.
На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.
Firat’in dogusunda Ayn el Arap & Kobani b"olgesinde T"urk ve Rus askeri unsurlarinin devriyesi sirasinda, PKK'li ter"oristler T"urk ve Rus askeri araclarina tas ve molotof ile saldiri d"uzenledi.— EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г.
Rus askeri araci molotoflu saldiri sonrasi zarar g"ord"u. pic.twitter.com/dQRiG8lF0D
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