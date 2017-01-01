Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Макрон обсудил с Путиным возвращение кораблей

Комментариев: 0
Президент Франции отреагировал на возврат Россией украинских кораблей. Стороны также обсудили нормандские переговоры.
Макрон отреагировал на возвращение Россией захваченных украинских кораблей
Макрон отреагировал на возвращение Россией захваченных украинских кораблей

Президент Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин в понедельник, 18 ноября, провели телефонный разговор, обсудив темы, связанные с Украиной. Об этом сообщили пресс-службы двух президентов.

Как информируют у Макрона, стороны обсудили подготовку нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже. Также, утверждает пресс-служба французского президента, Макрон приветствовал возврат Украине трех кораблей, захваченных Россией в районе Керченского пролива. Во Франции такой жест назвали ожидаемым и таким, что поможет укрепить доверие в диалоге между Украиной и РФ.

В свою очередь пресс-служба Кремля вспомнила о законе об особом статусе Донбасса и Минских соглашениях. Там также отметил, что разговор касался и нормандской встречи, проведение которой ранее сегодня подтвердили у Путина.

Ранее сообщалось, что Россия вернула Украине захваченные корабли. В РФ сообщили, что корабли являются "вещественными доказательствами", а Украине они были переданы на "ответственное хранение".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что все три корабля после возвращения направляются в Одессу.

Она также отметила, что в ближайший четверг в Гааге пройдут первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении Россией иммунитета трех украинских военных кораблей и членов их экипажей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Путин, Франция, корабли, донбасс, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь