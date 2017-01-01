МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении еще одного пункта ядерной сделки

Иран накопил более 130 тонн тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума, сообщили в МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран нарушил очередной пункт ядерной сделки, превысив запасы хранения тяжелой воды. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в МАГАТЭ, Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума. Тяжелая вода используется в работе ядерного реактора.

"Иран проинформировал агентство, что его запас тяжелой воды превысил 130 тонн. 17 ноября 2019 года агентство удостоверилось, что завод по производству тяжелой воды работает, и что запас тяжелой воды Ирана составляет 131,5 тонны", - рассказали в МАГАТЭ.

В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД.

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