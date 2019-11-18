Военная разведка Ирака заявила об угрозе возрождения ИГ

Разведчикам удалось перехватить данные о подготовке массовых побегов террористов, сообщил генерал-майор Саад аль-Аллак.

Члены "Исламского государства" готовят массовый побег своих соратников из тюрем в Сирии и в Ираке, что грозит возрождением этой организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади, заявил в интервью американскому каналу CNN глава военной разведки Ирака генерал-майор Саад аль-Аллак.

По словам генерала, его ведомству удалось перехватить данные о подготовке массовых побегов террористов.

"Мировому сообществу нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы разобраться с этой проблемой, поскольку эти преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для стран Европы, Азии и севера-запада Африки", - подчеркнул аль-Аллак.

Он рассказал, что Багдад предоставил турецким властям информацию о девяти предполагаемых боевиках ИГ высокого ранга, бежавших из Сирии и Ирака в Турцию. Среди них есть и те, кто отвечает за финансирование деятельности террористической группировки.

"Некоторые представители командования группировки бежали на север, я имею в виду, в соседние страны и в приграничные территории, такие как город Газиантеп в Турции", - сказал глава иракской военной разведки.

По его словам, в Турцию бежали "члены верхушки, у которых есть деньги". "Они проникли при помощи контрабандистов, заплатив огромные суммы денег, и тайно въехали на территорию Турции", - добавил генерал.

По информации аль-Аллака, отправившиеся в Турцию боевики будут заниматься вербовкой новых сторонников. Он отметил, что двое из них "одни из лучших изготовителей бомб, которые когда-либо были у ИГ".

Под стражей в Сирии и в Ираке содержатся порядка 10 тыс. боевиков ИГ.

Напомним, 15 ноября СБУ задержала под Киевом террориста Цезаря Тохосашвили, воевавшего за террористическую организацию Исламское государство под именем Аль-Бара Шишани.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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