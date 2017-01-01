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США подменяют международное право "законами джунглей" - Палестина

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Генсек Исполкома Организации освобождения Палестины призвал международное сообщество отреагировать на "незаконные заявления" Вашингтона.
Генеральный секретарь Исполкома ООП Саиб Арикат
Генеральный секретарь Исполкома ООП Саиб Арикат

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат осудил заявление госсекретаря США Майкла Помпео о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило агентство Maan.

Отмечается, что Арикат обвинил Вашингтон в попытке подменить международное право законами джунглей.

"Такой позицией в этом вопросе, а также позициями в других областях в разных регионах мира Соединенные Штаты бросают прямой вызов международному праву, пытаясь подорвать его основы и подменить их законами джунглей", - заявил он.
 
Палестинский политик призвал международное сообщество принять меры и привлечь администрацию США к ответственности.
 
Напомним, в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.
 

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Теги: США, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, еврейские поселения
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Источник: korrespondent.net

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