США подменяют международное право "законами джунглей" - Палестина

Генсек Исполкома Организации освобождения Палестины призвал международное сообщество отреагировать на "незаконные заявления" Вашингтона.

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат осудил заявление госсекретаря США Майкла Помпео о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило агентство Maan.

Отмечается, что Арикат обвинил Вашингтон в попытке подменить международное право законами джунглей.

"Такой позицией в этом вопросе, а также позициями в других областях в разных регионах мира Соединенные Штаты бросают прямой вызов международному праву, пытаясь подорвать его основы и подменить их законами джунглей", - заявил он.

Палестинский политик призвал международное сообщество принять меры и привлечь администрацию США к ответственности.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.

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