Нетаньяху: Трамп исправил историческую ошибку

Израильский премьер уверен, что решение США не мешает переговорам с палестинской стороной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря Майка Помпео по поводу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом израильский премьер сообщил в Twitter 19 ноября.

"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим", - подчеркнул Нетаньяху.

I spoke on the phone with US President Donald Trump and told him that he had corrected a historic injustice



Somebody needed to say a simple truth, and President Trump did this, just as he did with the recognition of the Golan Heights and the moving of the US embassy to Jerusalem — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 18, 2019

По его словам, евреи находятся "не на чужой земле".

"Это наша родина уже более трех тысяч лет", - указал израильский премьер.

При этом Нетаньяху отметил, что шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной.

"Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи", - добавил глава правительства Израиля.

Ранее в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.

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