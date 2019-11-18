Нетаньяху: Трамп исправил историческую ошибку
Израильский премьер уверен, что решение США не мешает переговорам с палестинской стороной.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря Майка Помпео по поводу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом израильский премьер сообщил в Twitter 19 ноября.
"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим", - подчеркнул Нетаньяху.
I spoke on the phone with US President Donald Trump and told him that he had corrected a historic injustice— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 18, 2019
Somebody needed to say a simple truth, and President Trump did this, just as he did with the recognition of the Golan Heights and the moving of the US embassy to Jerusalem
По его словам, евреи находятся "не на чужой земле".
"Это наша родина уже более трех тысяч лет", - указал израильский премьер.
При этом Нетаньяху отметил, что шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной.
"Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи", - добавил глава правительства Израиля.
Ранее в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.
Напомним, в конце 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
В марте этого года президент США подписал декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами - спорной территорией на границе с Сирией.
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