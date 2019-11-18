Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нетаньяху: Трамп исправил историческую ошибку

Комментариев: 0
Израильский премьер уверен, что решение США не мешает переговорам с палестинской стороной.
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (архивное фото)
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (архивное фото)
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря Майка Помпео по поводу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом израильский премьер сообщил в Twitter 19 ноября.
 
"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим", - подчеркнул Нетаньяху.
 
По его словам, евреи находятся "не на чужой земле".
 
"Это наша родина уже более трех тысяч лет",  - указал израильский премьер.
 
При этом Нетаньяху отметил, что шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной. 

"Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи", - добавил глава правительства Израиля.

Ранее в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США заявил, что Вашингтон больше не считает строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право.
 
 
В марте этого года президент США подписал декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами - спорной территорией на границе с Сирией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Иордан, Нетаньяху, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь