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В районе Голанских высот Израиль перехватил четыре ракеты

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Четыре ракеты были запущены с территории Сирии. В районе прозвучала тревожная сирена. Ракеты были перехвачены системой Железного купола.
Запущенные по Израилю ракеты перехватила система Железный купол
Запущенные по Израилю ракеты перехватила система Железный купол

Над Голанскими высотами система противоракетной обороны Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter во вторник, 19 ноября.

Как отмечается, в районе Голанских высот прозвучала тревожная сирена.

"Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены системой Железного купола. Судя по всему, никаких падений на территорию Израиля нет", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 190 ракет, большинство из которых были перехвачены. 

 
По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли более 30 человек

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Теги: Израиль, ракета, ракеты
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Источник: korrespondent.net

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