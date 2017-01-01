В районе Голанских высот Израиль перехватил четыре ракеты

Четыре ракеты были запущены с территории Сирии. В районе прозвучала тревожная сирена. Ракеты были перехвачены системой Железного купола.

Над Голанскими высотами система противоракетной обороны Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter во вторник, 19 ноября.

Как отмечается, в районе Голанских высот прозвучала тревожная сирена.

"Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены системой Железного купола. Судя по всему, никаких падений на территорию Израиля нет", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 190 ракет, большинство из которых были перехвачены.

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